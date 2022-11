Lyt til artiklen

City Vest har guldbryllup i år, men der er ikke meget at fejre for det ellers hæderkronede storcenter i Brabrand.

Tværtimod kæmper City Vest for livet.

»Centret er på en katastrofekurs. Det har det været gennem nogle år, og min vurdering er, at det er nået helt ud til afgrunden, hvor det ikke står til at redde,« siger detailhandelsekspert Bruno Christensen til TV 2 Østjylland.

Han var City Vests første chef, da det åbnede i 1972 som Jyllands første overdækkede storcenter.

Ambitionerne var store, men de seneste år har kunderne kunnet se flere og flere nedrullede jerngitre foran det gamle storcenters butikker.

Nu føjes der endnu et til i rækken.

Skoringen vælger ikke at forlænge sit lejemål i City Vest, og dermed vil helt op mod 40 af de 65 lejemål stå tomme.

For to måneder siden valgte også Frellsen Chokolade at dreje nøglen om for sidste gang i storcenteret.

»Fordi der ikke er det liv i centret, som der var engang. Kundestrømmen er stille dalet. Og i takt med at stadig flere butikker er lukket, er kundestrømmen vigende. Det rammer især en butik som vores, der lever af, at kunder går forbi. Så det er en ond spiral. Men der har også manglet spisesteder i City Vest, som kunne trække folk til og give dem en oplevelse,« sagde Frellsens salgschef Daniel Dybdal dengang til Århus Stiftstidende.