I juni blev Langenæs Bageriet opkøbt af Nordic Capital, som også ejer Lagkagehuset. På onsdag sker det endelige skift, når skiltene bliver skiftet.

Langenæs Bageriet, som der er fire af i Aarhus, er kendt for deres Studenterbrød og AROS-rugbrød. Disse 'små-legendariske' brød og kager forsvinder dog ikke fra sortimentet - tværtimod.

De er nemlig så elskede i Aarhus, at Studenterbrødene bliver i butikkerne, mens rugbrødet bliver udbredt til alle andre Lagkagehuset-bagerier, skriver Langnæsbageriet og Lagkagehuset på en begivenhed på Facebook.

Skiltene på butikkerne bliver skiftet på onsdag og Langenæs Bageriet bliver officielt til Lagkagehuset, skriver Aarhus Stiftstidende.



Den aarhusianske bagerkæde, der tæller seks bagerforretninger i Østjylland, blødte millioner af kroner sidste år. Årsregnskabet for 2017 viste et underskud på 5,7 millioner kroner, hvilket ledelsen kaldte for 'utilfredsstillende'.

Det er det underskud, som nu skal vendes.

Tilbage i juni, da offentliggørelsen om opkøbet skete, var stifteren af Langenæs Bageriet, Michael Spottag, glad:

»Ligesom Lagkagehuset udspringer Langenæs Bageriet af en lille, familiedrevet brødvirksomhed, som over årene har vokset sig større og har fået en bredere ejerkreds. Men vi må også sande, at det næste skridt i ekspansionen kræver større finansielle muskler, og dem ved vi, at Lagkagehuset har - med samme høje kvalitet, som vi i dag er kendt for.«