De stigende energipriser har fået mange butikker til at hæve prisen på varerne.

Men den vej vil bageren Det Gyldne Brød i den aarhusianske by Lystrup ikke gå længere.

I stedet har indehaverne, Thomas og Jane Olesen, besluttet at pålægge alle kunder et energitillæg, som tilføjes til bonen, hvor tillægget afhænger af købets størrelse.

'Vi kan ikke lige pludselig tjene tre gange så meget på vores varer, og vi kan ikke bage på lavere temperaturer eller bage vores ting mindre. Vi har lavet flere tiltag som at slukke for køler og fryser i butikken for at spare, men vi har ikke meget mere, vi kan skrue på,' skrev Thomas og Jane Olesen, da de tirsdag aften overbragte nyheden på bagerens Facebook-side.

Energitillægget hos Det Gyldne Brød lyder på to kroner ved køb op til 49 kroner, 6 kroner ved køb op til 149 kroner og 9 kroner ved køb for 150 kroner eller derover. Arkivfoto.

»Da jeg stod op i morges og læste kommentarerne, var det et lettelsens suk, fordi vores kunder havde taget så godt imod det. Vi har ingen, der har sagt eller skrevet, at de ikke kan forstå det, og ingen har stillet spørgsmålstegn,« siger Thomas Olesen til B.T. og fortsætter:

»Det var et tiltag, vi var nødt til at gøre, desværre. Så er vi bare heldige, at vi har Aarhus' bedste og mest loyale kunder. Kunderne støtter os, og vi kommer også til at give dem tilbage.«

Men tiltaget var ikke med ægteparrets gode vilje. I flere uger har de overvejet, hvad de skulle gøre ved de stigende energipriser, som i den grad kan ses på elregningen.

Normalt betaler Thomas Olesen og hans hustru mellem 23.000 og 27.000 kroner om måneden i strøm for at holde bageriet kørende, men nu er regningen steget til næsten 75.000 kroner.

Thomas og Jane Olesen har ikke råd til at dække hele prisstigningen, men de vil heller ikke længere sætte prisen op på varerne i butikken – trods kommende prisstigninger på både mel og sukker.

»Der er en grænse for, hvad tingene kan koste for, at man ikke mister kunder. Så vil vi hellere selv betale en del af regningen,« lyder det fra bagermester Thomas Olesen. Han har sammen med sin hustru haft bageriet i 17 år.

Han fortæller samtidig, at han er skuffet over, at ingen tager initiativ til at hjælpe små firmaer som Det Gyldne Brød.

Thomas og Jane Olesen har rettet henvendelse til bager- og konditormestrenes egen brancheorganisation, BKD, og spurgt dem, hvad der er af muligheder.

Thomas og Jane Olesen har modtaget over 800 'likes' på opslaget, hvor de deler nyheden om energitillægget. Arkivfoto.

Men her har ægteparret ikke modtaget den ønskede hjælp.

»Så nu har vi selv taget tyren ved hornene. Vi kan ikke blive ved med at sidde på vores flade og se, at der er så mange bagerier, der vælter,« siger han og fortsætter:

»Det nytter ikke at snakke, der skal handling til. De må komme lidt ind i kampen, bagerne kan ikke blive ved med at se på.«

Henrik Mühlendorph, administrerende direktør i BKD, anerkender, at de stigende energipriser har skabt en kritisk situation for hele branchen, da omkostningerne overstiger indtjeningerne.

Derfor forsøger BKD at orientere medlemmerne så godt som muligt gennem nyhedsbreve, da det ikke er muligt at påvirke de enkelte medlemmer til eksempelvis at hæve priserne eller tilføje et energitillæg.

»Som brancheorganisation må man ikke påvirke prisdannelsen i en branche eller blandt medlemmer. Det, vi gør, er, at vi rådgiver, hvad man må og ikke må. Men vi opfordrer ikke til noget som helst,« siger Henrik Mühlendorph og fortsætter:

»Hvis de vælger at have et energitillæg, skal jeg redegøre for, hvilken lovgivning de skal være opmærksomme på, når de implementerer den. Jeg må ikke rådgive dem og sige: 'Det her synes jeg, I skal gøre'.«

Energitillægget hos Det Gyldne Brød lyder på to kroner ved køb op til 49 kroner, seks kroner ved køb op til 149 kroner og ni kroner ved køb for 150 kroner eller derover.