(ARKIV) COVID-19: I Københavns Lufthavn er der knap så mange passagerer og anvendelsen af masker er blevet mere tydelig fredag den 13. marts 2020. WHO har ændret holdning, så alle nu anbefales at bruge mundbind, når det er svært at holde afstand. Men det behøver ikke få konsekvenser i Danmark, mener læger.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe