De nye nedlukninger får omfattende og dystre konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Sådan lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, efter regeringen her klokken 18 lukkede handelslivet ned som følge af den galopperende coronasmitte i Danmark.

Storcentre lukker ned fra og med i morgen, mens den øvrige detailhandel – dagligvarebutikker og apoteker undtaget – lukkes ned ved midnat julenat.

»Vi må selvfølgelig tage beslutningen til efterretning, men det er uomtvisteligt, at en nedlukning af stormagasiner og storcentre får rigtig stor betydning for de mange butikker og de liberale erhverv, der har gjort alt for at sikre en god og tryg julehandel,« siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv. Foto: Liselotte Sabroe

Han tilføjer:

»Når man så samtidig kombinerer det med de restriktioner, der kom tidligere på måneden, hvor restauranter, cafeer og hele oplevelsesøkonomien blev sat fuldstændig i stå, så befinder vi os i sandhed i en meget dyster situation.«

»Den vigtige julehandel var i forvejen udfordret, så timingen er på alle måder skidt – og nu møder de erhvervsdrivende endnu et hårdt slag.«

Han opfordrer regeringen til at yde en særlig hjælp til de mange butikker, der er en del af en kæde under samme CVR-nummer. Her kan den enkelte nødlidende butik nemlig ikke får adgang til kompensation, hvis kæden samlet set ikke lever op til kriterierne for kompensation.

Pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, onsdag den 16. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dansk Erhverv påpeger samtidig, at beslutningen om at nedlukke storcentrene lige op til jul, kan risikere at flytte smitteproblemet videre til de små butikker, som altså kan holde åbent til og med juleaften.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, forklarede på pressemødet, at man har vurderet, at det er bedre at lukke storcentrene.

Her er kunderne nemlig ofte samlet mange og i lang tid på samme sted.

Derfor er det ifølge Søren Brostrøm mere hensigtsmæssigt at holde de mindre, enkeltstående butikker åbne, hvor færre kunder vil samles samtidig og også ventes at opholde sig i kortere tid.