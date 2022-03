150 medarbejdere, 12 forretninger og én konkurs.

Det var, hvad det blev til for venneparret Türker Alici og Ninos Orha med forretningseventyret i Bronuts.

Fredag meddelte Türker Alici, at han var færdig med sin forretning Bronuts.

Han havde ellers på Instagram meddelt, at han var klar til at få Bronuts tilbage på sporet efter konkurs.

»Vær klar! Bronuts is back. Tilbage på en helt ny måde. Nu bliver det, som Ninos og jeg altid har drømt om!,« lød det fra ham i februar.

Nu reagerer Ninos Oraha for første gang på, at hans kompagnon og ven har valgt at forlade deres fælles forretning.

»Jeg kommer til at mangle ham,« fortæller han.

Det er dog ikke kun, Türker Alicis fratrædelse, der kommer til at ændre Bronuts. Også Ninos Oraha tiltræder en ny rolle.

»Türker og jeg var førhen ansigtet udadtil for Bronuts. Og selvfølgelig er jeg stadig ansigt udadtil, det er ikke nogen hemmelighed. Men jeg træder lidt mere i baggrunden og står for driften,« siger Ninos Oraha.

Ninos Oraha understreger dog, at der ikke er sure miner mellem de to.

»Nu har jeg ikke Türker længere. Han skal selvfølgelig forfølge sin drøm som personlig træner. Som han selv har fortalt, så gjorde konkursen noget ved ham. Det kan jeg jo ikke forhindre overhovedet. Han følger sine drømme, og det skal han selvfølgelig gøre,« siger han og fortsætter:

»Vi taler stadig sammen. En ting er forretning, en anden ting er venskab. Det skal man huske at adskille og respektere andres beslutninger. Så det er helt perfekt, som det er.«

Han kommer dog ikke til at stå alene.

»Vi har fået en ny direktør, som kommer fra 13 år i Joe & The Juice. Så vi har med en mand at gøre, der har en masse visioner og missioner. Han øger det virkelig kvalitetsmæssigt og ændrer vores tilgang til, hvordan vores virksomhed skal drives,« siger Ninos Oraha.

Derfor er Ninos Oraha også fuld af optimisme, selvom Türker Alici nu ikke længere er en del af holdet.

»Det skal nok gå. Hvis man tror på, det lykkes, så skal det nok lykkes,« siger han og afslutter:

»Nu har jeg fået en partner ind, der vil det her 110 procent og har blod på tanden. Alt i alt skal Bronuts bare have tid. Det tager noget tid at genopbygge, og Rom blev ikke bygget på en dag, det skal man bare huske. Vi er ikke fejlfrie, men vi gør vores bedste.«

Både Türker Alici og Ninos Oraha er også kendt fra tv, da de begge har været med i Robinson Ekspeditionen, ligesom Türker Alici også har deltaget i Paradise Hotel.