Han blev kaldt Viborgs ukronede dækkonge og blev udråbt som en af landets rigeste. Nu sidder han i en fængselscelle og er netop blevet erklæret konkurs.

Bent A. Nielsen er navnet på den mand, som det handler om.

Han er blevet erklæret konkurs ved Retten i Herning den 18. marts, skriver Finans.

Avisen skriver, at det ikke fremgår, hvem der har erklæret Bent A. Nielsen konkurs, og at Bent A. Nielsen ingen kommentarer har til sagen på nuværende tidspunkt.

Men hvis vi spoler tiden tilbage til 2002 var situationen en helt anden for Bent A. Nielsen.

På daværende tidspunkt - for godt 20 år siden - blev Bent A. Nielsens selskab, Viborg Gruppen, solgt til den franske dækmastodont Michelin for et milliardbeløb.

Selskabet Viborg Gruppen var blevet landskendt for sine tv-reklamer, hvor en yderst glad mand købte fire Viborg-dæk.

Derfra tilegnede Bent A. Nielsens sig navnet som Viborgs ukronede dækkonge.

Men stille og roligt begyndte tilværelsen at punktere for dækkongen.

Bent A. Nielsen havde i 1990 stiftet virksomheden Genan A/S, som udmærkede sig ved at genanvende udtjente dæk.

Det var i netop den virksomhed, at der ifølge bagmandspolitiet blev svindlet for op mod en halv milliard kroner.

Bagmandspolitiet oplyste, at Bent A. Nielsen førte en række banker bag lyset i forbindelse med et milliardlån.

Anklagen mod Bent A. Nielsen gik også på, at han trak 73 millioner kroner ud af Genans pengekasse og brugte pengene til blandt andet en privat lejlighed i København og renovering af sin daværende kones sommerhus.

Efterfølgende blev han dømt for at have ført virksomhedens bankforbindelser bag lyset, inden virksomheden fik tilført et milliardlån i 2013, ligesom han havde brugt 73 millioner kroner af virksomhedens penge til private formål.

Den nu 79-årige forretningsmand Bent A. Nielsen fik i 2021 seks års fængsel, efter landsretten stadfæstede dommen.

Og nu er den tidligere dækkonge også blevet erklæret konkurs.