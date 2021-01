355 medarbejdere på Danfoss-fabrikken i Kolding blev for et år siden varslet om, at fabrikken lukker ned, og at produktionen i stedet bliver flyttet til en ny fabrik i Polen.

Fabrikken i Kolding er så småt ved at blive lukket ned, og ny begynder de første fyresedler at ryge afsted, skriver JydskeVestkysten.

Ud af de cirka 335 stillinger, der blev ramt af nedlukningen, er cirka 210 medlemmer hos 3F Kolding, der netop nu forhandler med Danfoss om vilkårene for den store fyringsrunde.

Ifølge Peter Andersen, formand for 3F Kolding, rammer de første fyringer hans medlemmer i næste uge.

Danfoss. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Danfoss. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det, som ligger i kortene, er, at afskedigelserne rammer over fire-fem omgange i løbet af 2021. Nu skal aftalen selvfølgelig falde på plads, men det tyder på, at alle meget snart får en dato for, hvornår man påtænker at afskedige de enkelte medarbejdere hen over året,« siger Peter Andersen til JydskeVestkysten.

Ifølge formanden er noget af produktionen allerede flyttet til Kina, og der er også allerede nu medarbejdere fra Kina og Polen, der er under oplæring på Kolding-fabrikken.

Her til foråret skal nogle af de ansatte i Kolding til Polen for at oplære medarbejdere, og nogle af de sidste, der bliver opsagt, skal hjælpe med at få produktionen i gang i Polen.

Med andre ord skal flere af de medarbejdere, der nu bliver fyret, selv være med til at oplære de polakker, der overtager deres job.

Danfoss-fabrikken i Kolding arbejder inden for køl og aircondition, og Danfoss forklarede sidste år udflytningen med, at fabrikken i Kolding ikke er egnet til den avancerede automatisering, der er nødvendig for at forblive konkurrencedygtig.

I 2020 gik arbejdet med at bygge den nye fabrik i Grodzisk i Polen i gang.

Peter Andersen fra 3F Kolding er trods fyringsrunden fortrøstningsfuld på medlemmernes vegne.

Ledigheden blandt 3F-medlemmer er nemlig lav i området – seks procent – så der er relativt gode muligheder for, at de fyrede medarbejdere på Danfoss-fabrikken kan finde nyt arbejde.