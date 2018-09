Danske Bank fremlægger onsdag formiddag resultaterne fra den interne undersøgelse af hvidvask-skandalen.

Det sker kort efter, at Danmarks største bank i en fondsbørsmeddelelse, har meddelt, at Thomas F. Borgen stopper som administrerende direktør.

Præsentationen af Danske Banks undersøgelse er den foreløbige kulmination på, at en estisk filial ifølge flere afsløringer har hvidvasket for et ukendt milliardbeløb.