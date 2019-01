Vi ser stadig mere tv på stuens store fladskærm, som bliver større og skarpere. Nu kan den også rulles sammen.

Fladskærmen ruller sig sammen som et rullegardin og kan placeres helt uafhængigt af en væg. Eller hvad med en super klar og skarp 8K-skærm på gigantiske 88 tommer.

De store tv-producenter er klar med nyt design, bedre billeder, lækrere lyd og større skærme, og intet tyder på, at vi som seere er ved at overgive os til de små skærme på vores mobiler, tablets eller computere.

Tv'et er stadig den mest populære platform til at streame på, når vi skal se film, serier, sport og nyheder. Således konstaterer direktør for YouSee, Jacob Mortenen, at tv'et stadig er den skærm, vi helst vil sidde foran, når vi streamer.

- Den store skærm, tv'et, er ikke alene den mest populære skærm i forhold til den tid, vi bruger på at streame. Det er også på den store skærm, at væksten stiger, siger han.

- Når vi samlet set bruger 16 gange mere tid på at streame på tv'et frem for på de små skærme, så holder profetierne om, at tv'et ville forsvinde fra stuerne, slet ikke, siger YouSee-direktøren.

Så der er givetvis publikum til de nyeste tv, som præsenteres på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES i Las Vegas. Her viste sydkoreanske LG mandag således sit ventede rulle-tv frem.

Som et rullegardin, der trækkes op fra sit skjul, ruller det tynde, 4K Oled-TV R (R for rulle) sig op i fulde 65 tommer.

- Det som sciencefiction-forfattere forestillede sig for årtier siden, er nu virkelighed, sagde markedsføringsdirektør for LG i USA David Vanderwaal ved præsentationen af tv'et.

Ifølge LG er skærmen blevet teset til at kunne klare 50.000 op- og nedrulninger, men hvad prisen bliver på den nyskabende skærm er endnu ukendt, men formentlig dyr. Tv'et kommer ifølge LG til salg i løbet af 2019.

Også en gigantisk skærm på 88 tommer og en opløsning på 8k er på vej til at blive skibet ud til seerne. 8k har fire gange så mange pixels som i 4k og 16 gange så mange som i HDTV, så det trods sin størrelse kan vise et ultraskarpt billede.

Alle de store tv-producenter er på vej med 8k, men der er dog lange udsigter, til at der vil blive distribueret levende billeder i 8k-formatet.

/ritzau/