Helsingør er ovenud begejstret og jubler lige nu over, at svenskerne igen er velkomne i Danmark.

»Det er vi så glade for at høre i Helsingør Kommune. Svenskerne betyder meget for os, det er der ingen tvivl om,« siger borgmester i Helsingør kommune, Benedikte Kiær fra Konservative.

For Helsingør handler det specielt om turismen og arbejdspladserne, der stort set afhænger meget af svenskerne. Hvert år tjener kommunen cirka 800 millioner på internationale turister. Halvdelen står svenskerne for. 10% af arbejdspladserne i Helsingør Kommune har ifølge Benedikte Kiær med turisme at gøre.

»Det var blevet en meget trist sommer uden svenskerne, vi er rigtig afhængige af dem. De er også en del af vores identitet. De besøger os, og vi besøger dem,« siger hun.

Man kan måske undre sig over, at netop svenskerne får lov til at rejse til Danmark. De har nemlig slet ikke styr på landets coronasmittede endnu.

I Sverige er der over 50.000 aktive smittebærere, og over 5.000 personer er døde.

At det netop er svenskerne, der nu må komme ind i Danmark, bekymrer dog ikke borgmesteren. For det er nemlig ikke dem alle, der må.

»Nu bliver der åbnet op for regioner med lavt smittetryk som fx Skåne, der har nogenlunde samme smittetryk som hovedstaden. Vi skal huske, at svenskerne holder også afstand, bruger også håndsprit og holder fokus på hygiejne.«

Ifølge Udenrigsministeriet er det turister fra de svenske byer; Skåne, Halland og Blekinge, der fra den 27. juni får lov til at besøge Danmark, hvis de kan fremvise en negativ coronatest, der er foretaget højst 72 timer før indrejse.