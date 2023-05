Ondt i nakken, savl ned af kinden og det akavede øjeblik, hvor du opdager, at du har ligget og snorket op i hovedet på din sidemakker.

Alt det bøvl, der er forbundet med at få sin skønhedssøvn på et fly, skal være slut – også selvom du ikke er typen, der flyver på første klasse.

I hvert fald hvis du skulle finde dig selv på et Air New Zealand-fly.

Flyselskabet indfører nu muligheden for at købe sig til sengeplads.

Der vil være mulighed for at leje sig ind på en seng i fire timer på sin flyrejse.

Men at leje sig ind i drømmene bliver ikke helt gratis.

Mellem 1800 kroner og 2500 kroner, udover prisen for billetten, løber det op i.

Helt lavpraktisk introducerer flyselskabet seks senge i køjesengsinstallationer, der vil være at finde på langdistancefly.

Fire timers søvn er givetvis ikke de otte timer, de fleste går og drømmer om at få. Men efter sigende har flyselskabet lavet sin research.

»En typisk søvncyklus er omtrent 90 minutter. Så fire timer giver kunder en mulighed for at falde ned, falde i søvn og vågne op,« siger en repræsentant for Air New Zealand til CNN.

Flyselskabet flyver en af de længste ruter i verden: New York til Auckland – turen mellem de to byer tager hele 17 timer.