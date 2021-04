Med sin placering i flere have og farvande er Danmark et land af mange øer; over 400 navngivne af slagsen for at være mere præcis.

Én af dem kan for øjeblikket erhverves med stor rabat: Masnedø Kalv ud for Vordingborg på Sjællands sydlige kyst er nemlig netop blevet sat 1,7 millioner kroner ned i pris.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Øen har været udbudt til salg i syv måneder, og hvor du før skulle af med lige præcis ti millioner kroner for at kunne købe den private ø, kan du nu slippe med at betale 8.295.000 kroner.

For det beløb får du 2,3 hektar jord med et rigt dyre- og naturliv, en sommerbolig i form af en norsk bjælkehytte på 78 kvadratmeter - og så er der selvfølelig havudsigt til alle sider.

Eneste ankomstmulighed er via båd og nærmeste havneplads ligger omkring to minutters sejlads væk på Masnedø.

Flere handlede øer

Private øer til salg er ikke noget af det, man ser allermest af på det danske boligmarked, men det sker da med jævne mellemrum, at de bliver handlet.

Sidste år blev der for eksempel solgt en 43 hektar stor ø i det Sydfynske Øhav for et stort millionbeløb:

Halmø mellem Fyn og Ærø - som kan tilgås enten via båd, helikopter eller et lille fly - blev ifølge Boliga.dk handlet tilbage i august for lige knap 9,8 millioner kroner efter at have været i de forhenværende ejeres hænde i næsten 50 år.

Den største handel af en privat ø, som Boliga har kendskab til, ligger dog tilbage i 2016, da øen Egholm ud for Skælskør skiftede hænder for 21.435.000 kroner.

