Et nyt værktøj giver mulighed for, at man kan følge med i, hvor mange penge ens partner sparer op i pension.

København. Det er muligt at følge med i, hvor meget man sparer op til sin pension, men fremover vil man også kunne følge med i sin ægtefælles eller kærestes opsparing.

PensionsInfo.dk, der er et værktøj, hvor man kan følge ens opsparing, ruller en ny funktion ud, der giver mulighed for at dele sine pensionsoplysninger.

Håbet er, at det vil give danskerne et mere overskueligt indblik i, hvor mange penge man har til sin alderdom.

Det fortæller Karina Ransby, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

- Nu får man lagt tingene sammen, så man samlet kan se, hvad man har at gøre med som par.

- Det kan for eksempel være en fordel, hvis du skal ned og have et nyt lån, og banken gerne vil have et samlet overblik, siger hun.

For at få lov til at se ens partners pensionsopsparing kræver det, at den ene anmoder om en fuldmagt, som vil kunne gives via NemID.

Dermed kan man få et indblik i, hvordan husstandens samlede opsparing ser ud.

Det kan danne baggrund for, at der skal sættes yderligere til side, hvis man gerne vil sikre sig at have nok penge til tiden efter arbejdsmarkedet.

Ifølge Forsikring & Pension er manglende kendskab til ens pensionsopsparing et udbredt fænomen.

En femtedel af danskerne ved således ikke, hvor meget deres arbejdsgivere indbetaler i pension hver måned.

- Der er en bekymrende stor del, som ikke ved, hvor meget de sparer op.

- Hvis du slet ikke er klar over, hvor meget du har, så kan du få en grim overraskelse, når du går på pension, siger Karina Ransby.

Den nye funktion er ikke kun for ægtepar eller sammenlevende. I princippet kan man tjekke pension med den, man har lyst til.

PensionsInfo.dk er et samarbejde mellem alle danske banker, sparekasser, pensionskasser, Moderniseringsstyrelsen og en række forsikringsselskaber.

Hjemmesiden har omkring en million besøgende brugere hvert år.

