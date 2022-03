Har du gået med en drøm om at drive et badehotel, så er det nu, du skal slå til.

Det gamle badehotel Saxild Strand i Odder bygget i starten af 1990erne er nemlig nu sendt i udbud.

Det store hotel ligger i sommerhusområdet ved Saxild Strand helt ned til vandet i Odder Kommune og er i en årrække blevet brugt til rekreative ophold for seniorer.

»Ejendommen har et stort potentiale for hele Østjylland med tilbageførsel til oprindelig badehotelfunktion og med en sublim placering lige ned til en af Danmarks absolut bedste badestrande,« står der blandt andet i teksten om udbuddet.

»Der er så meget potentiale i det sted. Beliggenheden ved havet er fantastisk og mulighederne mange,« siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde (V) i en pressemeddelelse.

Han håber på, at markedet kan se en idé i, at ældre i Østjylland stadig skal kunne komme på komme rekreation.

Odder Kommunes borgmester Lone Jakobi (S) ser også frem til, at det gamle badehotel får liv igen.

»Vi håber naturligvis, at der kommer en god løsning som både kommer området og brugerne til gode. Saksild Strand er jo et område, som mange besøger og jeg ser gerne et byggeri, der har historikken med, både i forhold til arkitektur og formål,« siger Lone Jakobi.

Hvis du vil have fingrene i det næsten 100 år gamle badehotel, skal du byde senest 29. april 2022 klokken 12.00.