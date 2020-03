Tusindvis af virksomheder bruger ordning om lønkompensation, men ledigheden stiger sideløbende markant.

Næsten 16.000 virksomheder har nu søgt om lønkompensation for ansatte, der er sendt hjem midlertidigt under coronaudbruddet.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Ordningen åbnede onsdag i sidste uge, og indtil videre har 15.852 søgt om at få dækket lønkroner for ansatte.

Folketinget, fagbevægelsen og erhvervslivets organisationer blev mandag enige om at forbedre aftalen om lønkompensation, som oprindeligt blev vedtaget for to uger siden.

Staten går ind og dækker op til 75 procent af lønnen for fastansatte og 90 procent for timelønnede op til 30.000 kroner om måneden.

Tidligere var grænsen henholdsvis 23.000 kroner for fastansatte og 26.000 kroner for timelønnede.

Hvis de ansatte tjener mere, end ordningen dækker, skal virksomhederne betale resten og forpligter sig samtidig til ikke at dele fyresedler ud.

De ansatte bidrager til ordningen ved at afholde fem fri-, ferie- eller afspadseringsdage i den periode, hvor de går hjemme.

Lønkompensation er muligt for virksomheder, der står over for at skulle fyre 30 procent af staben eller flere end 50 ansatte.

Ordningen er en af de hjælpepakker, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, som er presset af coronavirusset og de restriktioner, der er fulgt med for at inddæmme den.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder det positivt, at så mange virksomheder har brugt ordningen.

- Jeg er utrolig glad for at se, at så mange vælger at søge om hjælp i stedet for at fyre deres medarbejdere, for det gør det alt andet lige lettere for både virksomhed og ansat at vende tilbage til en normal hverdag på et tidspunkt, siger han i pressemeddelelsen.

På trods af ordningen om lønkompensation har det ikke været muligt at forhindre en massiv stigning i ledigheden de seneste uger.

Siden 9. marts har omkring 37.000 stillet sig i ledighedskøen, og der er samlet knap 169.000 ledige registreret.

Erhvervsministeriet har tidligere meldt ud, at den forventer, at omkring 50.000 virksomheder vil gøre brug af ordningen om lønkompensation. Den løber fra 9. marts til 8. juni.

/ritzau/