Jysk gennemfører netop nu en ny, stor satsning.

En satsning, som var en af de sidste planer Lars Larsens nåede at lægge for sit livsværk.

Fra og med mandag skifter omkring 1.000 af butikkerne i den nu afdøde Dynekonges imperium navn. Samtidig skal butikkerne bygges om, så de ligner de omkring 2.100 andre Jysk-butikker rundt om i verden.

»Det er en stor opgave og en kæmpe investering, som vi er i gang med,« siger Jysks administrerende direktør Jan Bøgh til Finans.

Det er butikkerne på Jysks suverænt største marked – det tyske – som får en overhaling.

Indtil nu har de heddet 'Dänisches Bettenlager' og har kørt med et andet sortiment end detailkædens øvrige butikker. Men nu er det slut. Fremover skal også de hedde 'Jysk' – og dermed føres en af Lars Larsens sidste visioner ud i livet.

Tidligere var Dynelarsens forretningsimperium delt op i to. Det tyske selskab 'Dänisches Bettenlager', som havde butikker i de tysktalende lande samt blandt andet Frankrig, Italien, Portugal og Spanien – og det danske selskab Jysk med butikker i de 44 lande.

I foråret 2019 – få måneder før sin død – offentliggjorde 'Dyne-Larsen', at de to ben af hans efterhånden globale koncern skulle slås sammen til ét.

Navneskiftet er gennemført i alle andre lande end Tyskland, og nu følger det vigtige tyske marked med som det sidste.

Jysk oplyser ikke, hvor dyrt det bliver at skifte navn og sortiment i kædens tyske butikker, men direktør Jan Bøgh har tidligere oplyst at det løber op i omkring to millioner kroner per butik.

Det svarer til en samlet udgift på omkring to milliarder kroner