Med skrigende gule og orange farver står der 'stærkt nedsat' med store bogstaver på en hylde i Netto.

Men på hylden er der en masse varer med et gult prisstempel og intet andet.

Altså kan man slet ikke se, hvad varerne rent faktisk har kostet, inden de blev sat på tilbud.

B.T. har taget et billede af hele hylden med de varer, der – ifølge Netto – købes med 'stærkt nedsat' pris, og sendt det til Salling Group, der er selskabet bag Netto.

Her er meldingen ret så klar.

»Det nye eksempel skal ændres, og det er vi i fuld gang med,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, som er pressechef i Salling Group, efter at have set billedet.

Det er anden gang på få dage, at Salling Group lover ændringer i Nettos ordvalg i butikkerne efter at være kontaktet af B.T.

Søndag kunne fortælle B.T., hvordan Netto igen og igen skrev 'ugens tilbud' på en køledisk, selv om det slet ikke fremgik, hvad kødet i køledisken tidligere havde kostet.

Det lovede Salling Group også ville blive ændret.

»Hvad angår Netto-eksemplet på køledisken er vi i fuld gang med at implementere efter de nye, gældende regler. Mærkatet med 'ugens tilbud' skal ændres til 'ugens udvalgte', men det er desværre ikke sket,« sagde pressechefen Jacob Krogsgaard Nielsen til B.T.

Så søndag var meldingen altså, at mærkaterne 'ugens tilbud' skal ændres til 'ugens udvalgte', og mandag er det så mærkaterne 'stærkt nedsat', der skal ændres.

Hvor mange flere reklameord for varerne i Netto skal B.T. finde frem, som Netto vil ændre på?

»Vi er i fuld gang med at implementere efter de nye retningslinjer, og vi er klar over, at vi ikke er i mål endnu,« svarer Jacob Krogsgaard Nielsen og tilføjer:

»I vores butikker findes der priskommunikation i mange afskygninger, og dem ændrer vi en for en, indtil vi er på plads.«