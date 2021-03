Et digitalt coronapas skal være klar i maj. Nu kan it-selskaber byde ind på at få opgaven.

Opgaven med at udvikle et digitalt coronapas er kommet et skridt videre, da virksomheder nu kan byde ind på opgaven.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en app, hvor man vil kunne fremvise, om man er vaccineret og prøvesvar fra coronavirus.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene opgave er at udvikle selve app'en, der skal være "brugervenlig" og kunne vise vaccinationstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.

Den anden del af opgaven går på at opdatere en del af it-infrastrukturen - herunder hjemmesiden sundhed.dk - som skal kunne tale sammen med app'en.

I første omgang er coronapasset tiltænkt til at kunne fremvises, hvis man skal rejse til et land, hvor der er krav om negativ test eller vaccination. Derfor skal app'en også kunne matche de krav, der er i EU.

Det digitale coronapas skal være klar i maj. Fire selskaber har tidligere i processen været til møde hos Digitaliseringsstyrelsen for at præsentere deres bud på et coronapas. Det er Netcompany, IBM, Trifork og Visma.

Erhvervslivet håber, at passet også vil kunne bruges som led i en genåbning af Danmark og for eksempel være adgangsbillet til koncerter eller fodboldkampe.

Hos landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, kalder Rikke Zeberg, chef for digitalisering, coronapasset for afgørende for at få genåbnet Danmark.

- Ud over vaccinerne er coronapasset det helt afgørende værktøj til genåbning af samfundet, ligesom det er et af de vigtigste værktøjer til at sikre en varig genåbning og undgå en ny bølge af nedlukninger.

- Med en vaccine eller et hurtigt svar på en kviktest og et coronapas i hånden kan man med et dugfrisk resultat for eksempel gå i biografen, tage på universitetet eller sætte sig i et fly med en minimal risiko for at bringe smitten med sig, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/