Flere butikker og en biograf bliver resultatet af en stor udvidelse af Næstved Storcenter, skriver TV 2 Øst.

Udvidelsen kommer til at ske efter, at et bredt flertal tirsdag stemte for at udvide antallet af kvadratmeter i butikscenteret.

Alle partier undtagen Enhedslisten stemte for udvidelsen.

»Næstved Storcenter er en af de største succeser i Næstved de seneste 30 år. Den udvikling vil vi gerne være med til at understøtte. Jeg synes, at vi har lyttet til de indvendinger, der blandt andet er kommet fra forretningerne i den indre by. Der er fundet en god balance,« sagde Kristian Skov-Andersen (V), ifølge lokalmediet.



Hele 19.000 kvadratmeter bliver nu opført og kommer således til at ligge i forlængelse af de 43.000 kvadratmeter, som Danmarks niendestørste center i forvejen måler.

På de nye arealer skal der være ti butikker, en biograf samt et parkeringshus.

Ideen om en udvidelse af det store butikscenter, har skabt bekymringer i nabokommunen, Faxe. Kommunen frygter, konkurrencen fra det nye, større center vil gøre det svært for de butiksdrivende i Faxe og Haslev, skriver TV 2 Øst.

Næstved Storcenter huser i dag 65 specialbutikker samt varehuset Bilka.