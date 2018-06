En stor gruppe kunder tordner mod webshoppen Miss Chili og ejeren Claus Thomsen, der ifølge beskyldningerne har særdeles svært ved at levere varer og tilbagebetale penge til tiden. Politiet oplyser, at flere har anmeldt webshopejeren.

Tilbage i 2017 beskrev B.T. også, hvordan adskillige kunder førte en decideret internetkrig mod Miss Chili og Claus Thomsen, og nu kan B.T. så afsløre, at et nu endnu større antal kunder i dag føler sig snydt af webshoppen, der har næsten 60.000 følgere på Facebook.

Medlemstallet i Facebook-gruppen 'Os der mangler varer fra Shopinden24.dk/Miss Chili/se beskrivelse!' er vokset fra 283 til 557 på et år, og B.T. har været i kontakt med 15 af de kunder, der føler sig snydt på det groveste. De har alle beskrevet sagsforløbet med Miss Chili og gennem screendumbs dokumenteret deres dialog med webshoppen.

Forløbet er som oftest det samme: Kunden indgiver en ordre hos webshoppen, der spreder om sig med vilde tilbud og skyhøje procentbesparelser 'i forhold til butikkerne', men én ting mangler - varerne. Når leveringsdatoen er overskredet, kontakter kunden Miss Chili, og herfra begynder en lang kamp for at få enten tøj eller penge at se.

Fakta Svindel på nettet Udviklingen i antallet af bedragerier i forbindelse med online køb/salg/bytte er eksploderet det seneste årti. I rapporten ‘Rigspolitiets National Strategisk Analyse 2017’ fremgår det, at tallet fra 2009 til 2017 er steget med mere end 400 procent. Det betyder samtidig, at bedrageri i forbindelse med online køb/salg/bytte nu udgør 15 procent af alle bedragerisager.

En af dem, der har taget den kamp, er Betina Stjernholm. I midten af april besluttede hendes datter, at hun ville bestille en gave til sin mor, som hun kunne få på mors dag. Det blev til et par sko hos Miss Chili, der reklamerede med ti dages levering. I dag - to måneder efter - har Betina Stjernholm og datteren ikke set skyggen af de sko.

Fakta Undgå at blive svindlet Udviklingen i svindel på nettet er eksploderet med mere end 400 procent de seneste syv år. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de faresignaler, der kan være, før du handler på nettet. Her er et par gode råd fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Tjek hvem du handler med Kig virksomheden i sømmene. Du kan kigge i CVR-registret, søge på virksomheden i en søgemaskine eller tjekke, om virksomheden har et sikkert betalingssystem. Husk at hjemmesider i et EU-land skal indeholde fysisk adresse samt mailadresse, postadresse, telefonnummer, så man kan komme i kontakt med virksomheden. Læs leveringsvilkår Husk at læse leveringsvilkårerne, så du ikke hænger på en aftale, du ikke kender rækkevidden af. Se efter gebyrer, begrænsninger og generelt 'tingene med småt'. Husk dog, at du som forbruger er beskyttet, hvis du indgår en aftale, der indeholder urimelige vilkår. Pas på dine personlige oplysninger Pas på personnummer, kreditkortoplysninger og adgangskoder. Du kan risikere, at der bliver hævet penge på din konto, eller at din identitet bliver stjålet, hvis dine personlige oplysninger kommer i hænderne på de forkerte. Snydt på nettet? Sådan kommer du fri Når du først er kommet i klemme, skal du gemme alt, hvad du har modtaget og selv sender afsted. Du skal tage en kopi af tingene, og hvis du er udsat for kriminalitet, er det en sag for politiet., Kilde: Forbrug.dk

»Jeg skrev til Miss Chilis Facebook-side i midten af maj, da der var gået en måned siden, at min datter havde bestilt skoene, og pengene var trukket fra hendes konto. Derefter fulgte flere uger, hvor jeg hele tiden fik besked på, at ordren kom næste uge... og næste uge.. og så videre,« fortæller Betina Stjernholm.

Se hele korrespondancen her:

Mandag i denne uge var skoene stadig ikke ankommet, og derfor ville 42-årige Betina Stjernholm endnu engang skrive for at rykke, men denne gang ville beskeden ikke gå igennem. Hun var blokeret. Da hun gik ind på Miss Chilis Facebook-side, var hun også blokeret, så det ikke var muligt at kommentere et opslag.

Betina Stjernholms datter købte et par sko til sin mor gennem Miss Chili, men dem har hun aldrig modtaget. Foto: Privat Vis mere Betina Stjernholms datter købte et par sko til sin mor gennem Miss Chili, men dem har hun aldrig modtaget. Foto: Privat

»Der koksede det helt. Vi havde stadig ikke modtaget pakken, så jeg gik ind på Trustpilot og skrev en hård anmeldelse, hvor jeg også truede med politiet. Og så ringede han! Han fortæller mig, at pakken har ligget i en pakkeboks og er blevet sendt tilbage, men det er jo ikke sandt, for så ville jeg have fået en besked. Men han fortæller også, at han vil overføre pengene, så det sidder jeg stadig og venter på nu,« fortæller hun.

Fakta Miss Chilis Trustpilot-side B.T. har talt med mange af de utilfredse kunder, der alle har skrevet negative anmeldelser på Miss Chilis profil på Trustpilot.dk, der er en hjemmeside, hvor man kan anmelde virksomheder. På Trustpilot scorer Miss Chili 6,1 ud af 10. Scoren fordeler sig blandt andet på 51 procent femstjernede anmeldelser og 26 procent etstjernede anmeldelser. Flere brugere i Facebook-gruppen 'Os der mangler varer fra Shopinden24.dk/Miss Chili/se beskrivelse!' mistænker Miss Chili og Claus Thomsen for at købe sig til positive anmeldelser. B.T. har ikke kunnet bevise dette, men er dog kommet i besiddelse af et billede fra 2017, hvor Claus Thomsen tilbyder en konkurrence og en rabatkode til dem, der går ind og anmelder Miss Chili på Trustpilot. En anden kunde har sendt et billede af en privat besked fra Miss Chilis Facebook-side, hvori det fremgår, at virksomheden har været udsat for en hetz med negative anmeldelser på Trustpilot, og at de derfor opfordrer kunderne til at gå ind og lave en anmeldelse, så 'andre ikke får lov at smadre vores forretning på et grundlag, der ikke er rimeligt'. B.T. har konfronteret Claus Thomsen med opfordringen til de enkelte kunder. »Den mail er over et år gammel. Der er 20 piger, der ikke laver andet end at sidde og skrive til mine kunder, og det er jo ikke fair,« er Claus Thomsens kommentar til beskeden.

Lone Andersen har været igennem den samme tur. Det hele startede, da hun den 9. marts bestilte et par ballerina sko hos Miss Chili:

»Leveringen var ti dage, men da der var gået 14, ringede jeg til Claus, som fortalte, at der havde været en vandskade. Jeg tog så på ferie, og da jeg kom hjem den 17. maj, altså over to måneder efter bestillingen, lå der ikke en pakke. Så ringede jeg til Claus og truede med politiet og vupti, så kunne han overføre. Det er så uprofessionelt, og jeg kan ikke forstå, at den webshop kan eksistere,« fortæller 53-årige Lone Andersen.

Lone Andersen fik sine penge efter at have ventet mere end to måneder på et par sko. Foto: Privat Vis mere Lone Andersen fik sine penge efter at have ventet mere end to måneder på et par sko. Foto: Privat

B.T. har kontaktet Fyns Politi, og de bekræfter, at de har »flere anmeldelser på ham«, men at de ikke vil udtale sig yderligere.