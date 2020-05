Den danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen er i forvejen Skotlands største private jordejer, men nu kan han føje endnu en skotsk titel til sit cv.

For på en helt ny liste lavet af The Sunday Times stryger han direkte ind som nummer ét som landets rigeste person.

En nyhed, der allerede har spredt sig rundt til flere britiske medier, herunder BBC.

Bestseller-direktøren, der er ny på listen, indtager førstepladsen med en formue på 4,73 milliarder pund og bliver efterfulgt af Glenn Gordon-familien, som ejer firmaet William Grant & Sons, der fremstiller skotsk whisky og anden spiritus.

Anders Holch Povlsen, administrerende direktør i Bestseller. Foto: pressefoto

På listen finder man blandt andet også den verdenskendte forfatter til Harry Potter-bøgerne, J.K. Rowling.

47-årige Anders Holch Povlsen startede med at udvide sine besiddelser i Skotland allerede tilbage i 2006, da han for 7,9 millioner pund opkøbte Glenfeshie – et gods, der er på over 16.000 hektar og ligger i Cairngorms National Park i det nordøstlige Skotland.

Siden har han blot opkøbt mere og mere og ejer nu i alt 89.000 hektar land.

Det inkluderer 11 godser og et slot nær Loch Ness, der hedder Aldourie Castle.

Aldourie Castle ejet af Anders Holch Povlsen. Foto: Aldourie Castle

Meningen med den store investering i skotsk jord er ifølge Holch Povlsen et naturprojekt, der går ud på at foretage Storbritanniens hidtil største genplantning af skov.

Tidligere er det blevet beskrevet, at den danske milliardærs plan er 'at genoprette højlandet til dets tidligere storslåede, naturlige tilstand og reparere den skade, som mennesket har påført det'.

Det er en del af en 200-års-vision for naturen.

Anders Holch Povlsen har også tidligere luftet ideen om at reintroducere ulve og losser i landskabet.