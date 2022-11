Lyt til artiklen

Er man en af de boligejere, der har flekslån, så er alt i øjeblikket vendt på hovedet.

For første gang er F10-lånet nemlig billigere end et F1-lån. Det skriver Finans.

Som det er lige nu, har flekslånet, der løber over 10 år, en rente på 3,38 procent, mens F1-renten kun er 0,14 procent lavere.

Men F10-lånet formår alligevel at være billigere, fordi kursskæringen ikke rammer lige så hårdt, og fordi bidragene på netop den type lån er markant lavere end på de korte flekslån.

Udviklingen er altså langt fra godt nyt for dem, der skifter deres flekslån med lang rentebinding ud med kort rentebinding.

Og det ser ikke ud til at slutte her. For forventningerne fra den europæiske centralbank og Nationalbanken er, at F1-renten fortsat vil stige.

Danske boligejere med flekslån har den seneste uge oplevet de største rentestigninger, siden flekslånene kom på markedet, og på under to år er den faste rente tidoblet fra 0,5 procent til 5,0 procent.

B.T. har talt med den danske topøkonom Jens Søndergaard, der dog mener, at rentepilen inden længe vil ændre kurs og dykke kraftigt.