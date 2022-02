Det var et hackerangreb, der i weekenden var med til at lægge flere store ejendomsmæglere ned.

Det bekræfter udbyderen, der hoster selskabernes hjemmesider, nu.

»Support-IT Network har i weekenden været udsat for et cyberangreb på vores datacenter. Det står nu klart,« lyder det fra direktør Peter Hansen til B.T.

Det var hos Nybolig, Estate og RealMæglerne, at kunder ved weekendens begyndelse ikke længere kunne klikke sig ind og se nærmere på huse og lejligheder. Her blev man i stedet mødt af hvide skærmbilleder med kortfattede beklagelser.

Til B.T. fortalte RealMæglerne eksempelvis, hvordan flere af selskabets systemer var ramt, og at processerne med at oprette kunder, ajourføre sager og finde dokumenter også var påvirket.

»Vi er heldigvis ikke patient nul, så vi har ikke mistet data, og vores kunders data er heller ikke blevet lækket. På den måde er vi heldige,« sagde Mikkel Milsgaard, presse- og kommunikationsansvarlig hos selskabet.

Problemerne kan dog være mere alvorlige, end de i første omgang fremgik. Fortæller man hos Support-IT Network.

»Vi valgte tidligt at lukke it-miljøerne ned¨for at få et overblik over situationen og begrænse eventuel skade. Det betyder, at flere af både vores kunders og vores egne systemer har været eller fortsat er påvirket af dette,« lyder det fra direktør Peter Hansen i en skriftlig kommentar:

»Vi har desuden informeret Datatilsynet 7. februar, idet vi desværre ikke kan udelukke, at personlige oplysninger om Support-IT, vores kunder og deres slutkunder er kompromitteret.«

Det vil altså sige, at der kan have været adgang til danske boligkunders data ved hackerangrebet.

Nybolig og Estate hjemmesider kom mandag op at køre igen. Realmæglernes er onsdag morgen stadig nede.

Support-IT Network ønsker ikke at kommer med nærmere oplysninger om, hvor stort omfanget af skaderne har været – eksempelvis antallet af berørte virksomheder og hjemmesider.

»Vores fokus er naturligvis først og fremmest på at begrænse skaden for vores kunder og os selv og på at komme sikkert tilbage til stabil drift via en kontrolleret åbning af systemerne så hurtigt, som det er muligt. For nuværende kan vi af hensyn til vores egen undersøgelse af cyberangrebet ikke komme med yderligere detaljer,« lyder det fra selskabets direktør, Peter Hansen.

Nybolig, Estate og RealMæglerne oplyste allerede forleden til B.T., at der var tale om et »hackerangreb« eller »cybersikkerhedshændelse«, mens Support-IT Network i første omgang kunne ville betegne det som »et nedbrud«. Indtil nu.