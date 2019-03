Et 30-årigt fastforrentet lån til 1 procent med afdrag. Det kan boligejere måske få fat i inden længe.

For første gang åbnes der for et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag til en rente på 1 procent.

Både Totalkredit og Nordea Kredit har åbnet for lånet.

Boligejerne får dog først adgang til det nye lån, hvis kursen på det nuværende 30-årige fastforrentede lån på 1,5 procent kommer over 100.

Det forklarer Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea Kredit. I øjeblikket handles 1,5 procentlånet til kurs 99,75.

- Kursen på den 30-årige 1,5 procent obligation med afdrag er kommet tæt på 100. Kommer kursen over 100, må vi ikke længere udstede nye boliglån i obligationen.

- Som konsekvens heraf har vi valgt at åbne en ny - nemlig en 30-årigt 1 procent obligation. Derved sikrer vi, at alle boligejerne kan få det lån, som de gerne vil have, også selv om renten falder yderligere, skriver hun i en kommentar.

Jeppe Borre, der er chefanalytiker hos Totalkredit, påpeger, at renterne er faldet i år.

- Renterne er banket ned i 2019, og det har komplet ændret landskabet for de fastforrentede lån, som aktuelt er de mest efterspurgte lån hos boligejerne.

- At vi kan konstatere en kurs på 1,5 procentlånet på næsten 100 og kommer med et nyt 1 procentlån får en betydning for rigtig mange boligejere i den kommende tid, skriver han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/