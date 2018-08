Tivoli indvier snart en helt ny forlystelse, som har været på tegnebrættet i tre år og har kostet knap 30 millioner kroner. Ifølge Tivoli kan gæsterne se frem til en vild oplevelse, når forlystelsen ved navn 'Tik Tak' får verdenspremiere 10. august klokken 12.

»Vi ved, at en forlystelsesnyhed i den her kaliber er en stor magnet blandt vores forlystelsesglade gæster, så det er rigtig fedt, at den nu er på plads. Vi har sukket efter at kunne præsentere den for vores gæster, og timingen i dagene op til Tivolis 175 års jubilæum den 15. august er jo helt perfekt,« siger Tivolis pressechef Torben Plank i en pressemeddelelse.

Foto: Christoffer Anias Sandager/Tivoli Vis mere Foto: Christoffer Anias Sandager/Tivoli

I den nye forlystelse, som afløser 'Snurretoppen', bliver gæsterne udsat for knap 4G, mens de med høj fart drejes rundt både vertikalt og horisontalt.

'Tik Tak' skulle efter planen allerede have været åbnet for publikum nu, men premieren er blevet forsinket, fordi scenografien og den komplicerede teknologi tog længere tid at få gjort klar til brug, end ventet.