Den kendte sportsbutik Sport24 åbner nu endnu flere butikker i Danmark. Og en af dem bliver ingen ringere end Danmarks største sportsbutik.

Udvidelsen kommer, efter en fantastisk slutning på 2020 for sportsbutikken, hvor butikskæden har haft vækst i både omsætning og på bundlinjen.

Sport24 startede ellers – som de fleste andre butikker – med at gå ind i et hårdt 2020 på grund af coronakrisen, men ifølge Sport24s administrerende direktør, Lars Elsborg, formåede de at gøre et voldsomt comeback i efteråret.

Den nye kæmpebutik kommer til at ligge i Kolding og skal ud over alle de almindelige varer også indeholde en outletafdeling. Det skriver RetailNews.

»Vi glæder os helt vildt til at åbne for det nye butikskoncept 17. juni. Et koncept, der præsenterer et varesortiment med både tilbudsvarer til billige priser samt de nyeste varer fra de største sportsbrands, så vi kan tilbyde familien Danmark hele pakken i en butik. Vores kunder kan også se frem til store specialafdelinger med blandt andet fodbold- og padeludstyr,« siger Lars Elsborg.

Og det er bestemt ikke fordi, at Kolding ellers mangler Sport24-butikker.

Tæt på ligger Jyllands største indkøbscenter, Kolding Storcenter, nemlig. Heri ligger der allerede en Sport24, og ved siden af en Sport24-outletbutik.

For kun en måneds siden præsenterede Sport24 også deres nye store logistikcenter, der skal tage sig af onlineshoppen og levering til butikkerne. Det er hele 20.000 kvadratmeter stort.