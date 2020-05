For kort tid siden var Mikkel Fruergaard en del af transportvirksomheden NTG's topledelse.

Nu er han blevet fyret.

Det oplyser NTG søndag i en fondsbørsmeddelelse ifølge Finans og Børsen.

'Grundlaget for et gensidigt frugtbart samarbejde anses ikke længere for at være til stede,' fremgår det af meddelelsen.

I meddelelsen oplyser formand Eivind Kolding, at samarbejdet med Mikkel Fruergaard er ophørt med øjeblikkelig virkning.

Indtil for ganske nylig var Mikkel Fruergaard ellers en del af NTG's topledelse sammen med Jesper Petersen. Men efter ansættelsen af en ny topchef faldt Fruergaard i graderne.

19. marts blev Mikkel Larsen udpeget til ny topchef i NTG. En stilling, han tiltrådte 1. maj.

Ved sin fratrædelse havde Mikkel Fruergaard ansvaret for området Air & Ocean. Han var også en del af NTG's direktion.

NTG blev etableret i 2011 og børsnoteret i 2019.