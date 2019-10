Tredje kvartal har ikke rettet tilstrækkelig op på et skidt 2019 for Novozymes, der nedjusterer forventninger.

Den danske biotek-virksomhed Novozymes kaster forhåbningerne om at slutte 2019 med et plus ud af vinduet og forventer nu i stedet at en kamp for at gå i nul.

Det er essensen af en selskabsmeddelelse, som Novozymes har lagt ud onsdag aften.

De lavere forventninger er et resultat af et skuffende tredje kvartal, siger direktør Peder Holk Nielsen i meddelelsen.

En del af problemerne kan spores tilbage til salget af ætanol i USA samt salg til landbruget.

Trods en organisk vækst - vækst uden tilkøb - i Novozymes' landbrugsafdeling i tredje kvartal, er det ikke nok til at rette op på en skidt start på året.

Samtidig forsætter andre dele af Novozymes såsom hele bioenergi-afdelingen med at skrumpe sammenlignet med sidste år.

I alt er Novozymes organiske vækst gået baglæns - og selskabets organiske omsætning er skrumpet med to procent de første ni måneder sammenlignet med 2018.

Derfor dropper selskabet nu målet om en omsætning, der vokser mellem en og tre procent i 2019. I stedet forventes nu en udvikling i den organiske omsætning på mellem minus to og nul.

Også på bundlinjen skruer Novozymes ned for forventningerne. Her præsenterede selskabet i august en forventning om mellem tre til otte procents vækst.

Det er pakket sammen og lavet om til en forventning om mellem nul til minus fem procents organisk vækst.

I august oplyste Novozymes, at selskabet ville fyre 123 i Danmark og mellem 280 og 330 på globalt plan.

I den forbindelse sagde Peder Holk Nielsen, at der skal ryddes op i Novozymes 25 forretningsområder.

Novozymes havde 2687 ansatte i Danmark ved udgangen af 2018, står der i selskabets årsrapport. I alt har selskabet omkring 6500 ansatte på sine lønningslister.

/ritzau/