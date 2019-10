Spanske Ester Baiget overtager direktørstolen i Novozymes fra Peder Holk Nielsen.

Det danske biotek-selskab Novozymes har fundet afløseren for topchef Peder Holk Nielsen, der stopper i begyndelsen af næste år.

Det bliver spanske Ester Baiget, der kommer fra en stilling som Business President for Dow Industrial Solutions. Ester Baiget bliver fra 1. februar administrerende direktør for Novozymes.

I dag bor hun i Schweiz, men hun planlægger ifølge Novozymes at flytte til Danmark. Hun er uddannet kemiingeniør.

15. oktober meddelte Novozymes, at selskabet endnu engang måtte nedjustere forventningerne til resultatet for 2019.

Samtidig blev det annonceret, at topchef Peder Holk Nielsen vil blive afløst i starten af det nye år, og at jagten havde været i gang i et stykke tid.

I alt har Novozymes nedjusteret tre gange i år. De dårlige tider førte også en fyringsrunde med sig i august. Her mistede op til 330 - heraf 123 i Danmark - jobbet.

Dengang lød det fra Peder Holk Nielsen, at Novozymes i højere grad skulle koncentrere sig om færre områder. Ifølge bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen skal Ester Baiget bygge videre på selskabets nuværende strategi.

- Ester er en erfaren international leder, som har skabt rigtig stærke resultater inden for lønsom vækst og forandringsledelse, siger Jørgen Buhl Rasmussen i en meddelelse fra Novozymes.

- Hun har bred og global erfaring og har ry for at kombinere stærke forretningsmæssige kvalifikationer og teknisk ekspertise med en engageret og motiverende ledelsesstil.

Selv fremhæver Ester Baiget sin personlighed som et aktiv, der skal drive Novozymes frem.

- Som person har jeg altid bestræbt mig på at gøre en forskel, gøre verden til et bedre sted og hjælpe mennesker med at udvikle sig. Jeg ser et rigtig godt match mellem de egenskaber og Novozymes, siger hun i Novozymes' meddelelse.

