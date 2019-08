Saxenda, Novo Nordisks store satsning på behandling af fedme, øgede salget markant i første halvår.

Novo Nordisks satsning på det potentielt enorme marked for behandling af fedme viste igen fremgang i første halvår, og ikke mindst i periode april til og med juni.

Det viser regnskabet for første halvår, der netop er offentliggjort.

- Salget af Saxenda steg med 62 procent i halvåret. Salgsvæksten var drevet af fremgang i både Nordamerika og i resten af verden. Saxenda er nu lanceret i 43 forskellige lande, skriver Novo Nordisk.

Novo Nordisks middel mod fedme, Saxenda, omsatte for 2,7 milliarder kroner i de første seks måneder af 2019. Det var en milliard mere end i samme periode i 2018.

I andet kvartal, de tre måneder fra april til juni, solgte Saxenda for 1,5 milliarder kroner mod 1,2 milliarder kroner i de tre første måneder af året.

Salget i andet kvartal var noget bedre end forventet af Sydbank før regnskabet. Banken ventede et salg på 1,3 milliarder kroner.

Fedme er et stort og voksende problem verden over. Nordamerika har længe kæmpet med et betydeligt stigende antal overvægtige og fede, men de seneste år er andelen af fede og overvægtige i Mexico, Asien og en række udviklingslande øget betydeligt.

Novo Nordisk fandt for år siden ud af, at dets nyudviklede langtidsvirkende insulin Liraglutid gav vægttab. Derfor markedsføres det også som Saxenda mod fedme. Et marked Novo Nordisk tidligere har vurderet kan blive større end markedet for diabetesmedicin.

Vækstraterne for Saxenda er da også betydelige. I "International Operations", der dækker alt andet end Nordamerika, øgede Novo Nordisk salget i første halvår med 119 procent til 1,1 milliarder.

I det marginalt mere modne marked i Nordamerika blev salget øget med 37 procent til 1,6 milliarder kroner. Novo Nordisk skriver, at væksten er holdt tilbage af lagernedbringelser hos kunder.

Saxenda er i regnskabet nævnt som en af årsagerne til, at Novo Nordisk kan opjustere sin forventninger til hele året.

/ritzau/