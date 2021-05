Finansielle poster og øget salg af diabetesmidlet Ozempic er med til at øge Novos overskud i første kvartal.

Den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk har øget sit overskud i starten af 2021.

Overskuddet efter skat ender på 12,6 milliarder kroner. Det er en stigning på seks procent i forhold til samme periode sidste år.

Det viser Novo Nordisks regnskab for første kvartal af 2021, der er præsenteret onsdag morgen og også byder på en opjustering af forventningerne til årets resultater.

Med til at trække overskuddet op er et voksende salg af Novos bedst sælgende lægemiddel, som er diabetesmidlet Ozempic. Det har i kvartalet alene solgt for 6,7 milliarder kroner, og det er 40 procent mere end året før.

Ozempic har den fordel for diabetikere, at det kun skal tages en gang ugentligt modsat midlet Victoza, der tidligere har været den største sællert hos Novo.

Netop Victoza er der i første kvartal solgt mindre af. Salget er faldet med 22 procent til 3,9 milliarder kroner.

Alt i alt er Novos samlede omsætning endt på 33,8 milliarder kroner i første kvartal.

Det er en spids mindre end i samme kvartal året før, men det skyldes udelukkende, at dollarkursen er faldet i værdi sammenlignet med sidste år.

Der er solgt mere medicin, men USA er det vigtigste marked for Novo Nordisk, og når dollarkursen falder, kommer der færre penge i kassen, når der veksles til kroner, og det kan altså ses på salget i kroner og øre.

Novo Nordisk forsikrer sig delvist mod udsving i valutakurser, og med til at trække overskuddet op er finansielle indtægter på en milliard kroner fra såkaldt hedging af valuta.

Det er et værktøj, virksomheder kan bruge for at forsikre sig mod udsving på valutamarkedet.

I dette tilfælde har Novo opnået en gevinst ved at hedge amerikanske dollar.

I forbindelse med regnskabet opjusterer Novo Nordisk sine forventninger til 2021.

Selskabet forventer nu at øge salget - fraregnet udsving i valutakurser - på 6-10 procent. Tidligere var forventningen 5-9 procent.

Samtidig forventer selskabet at øge driftsoverskuddet 5-9 procent mod tidligere 4-8 procent.

/ritzau/