Diabetesmidlet Ozempic er udråbt som Novos vigtigste kort i fremtiden. Rival har måske bedre produkt på vej.

København. Medicinalkæmpen Novo Nordisk risikerer at løbe ind i massiv konkurrence på diabetesmidlet Ozempic, der er udpeget til at skulle sikre væksten de næste mange år frem.

Den amerikanske rival Eli Lilly mener at have overgået Ozempic med et andet middel. Det skriver Børsen.

Eli Lilly har i et forsøgsstudie påvist, at midlet - der har fået det mundrette navn LY329817 - kan sænke blodsukkeret bedre end Ozempic. Samtidig får diabetespatienterne et drastisk vægttab.

På aktiemarkedet giver nyheden om rivalens resultater usikkerhed. Novo Nordisk, der er det mest værdifulde selskab i Danmark, falder over syv procent til 280,60 kroner.

- Det er stærkt både i forhold til blodsukker og vægttab. Så Lilly står med et middel, der kan blive en alvorlig konkurrent til Ozempic, siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til Ritzau Finans.

Eli Lillys produkt er endnu ikke på apotekernes hylder og vil først kunne komme på markedet om tre til fire år.

Hos Novo Nordisk anerkender forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen, at rivalens produkt ser lovende ud.

- Hvis Eli Lilly har noget, der kan lanceres om tre-fire år, som matcher Ozempic, så skal vi jo bare sørge for at være bedre til den tid, siger han til Børsen.

Ozempic er i en lægemiddelklasse inden for diabetesbehandling kaldet GLP-1.

Det skal kun tages en gang ugentligt modsat Victoza, der er til dagligt brug og i øjeblikket er Novo Nordisks bedst sælgende middel med et årligt salg på omkring 20 milliarder kroner.

Ozempic stimulerer bugspytkirtlen til at producere mere insulin og gives tidligere i behandlingen end insulin.

Novo Nordisk sendte midlet på markedet i starten af 2018 i en version, hvor det skal injiceres under huden. Det forventes at passere et salg på en milliard kroner i år.

Desuden er medicinalselskabet på vej med en anden udgave af Ozempic i pilleform. Det kan komme på markedet i 2020.

/ritzau/