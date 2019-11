Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic når salg på en milliard dollar. Det er en milepæl i medicinalbranchen.

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk har nået sin første store milepæl med diabetesmidlet Ozempic, der er udset som selskabets helt store sællert for årene, der kommer.

Midlet har solgt for over en milliard dollar i årets første ni måneder. Det viser regnskabet fra Novo Nordisk for årets første ni måneder.

Det betyder, at det har fået status af "blockbuster", som er et signal om et middels udbredelse i medicinalbranchen. For at opnå den status kræver det et årligt salg på mindst en milliard dollar.

Novo Nordisk sendte Ozempic på markedet i starten af 2018, og det er nu lanceret i 24 lande. Det er i en version, hvor patienter med diabetes skal stikke sig i huden.

Novo Nordisks succes med Ozempic forventes at blive større i årene, der kommer.

Desuden er medicinalselskabet på vej med en anden udgave af Ozempic i pilleform.

Pillen, der har fået navnet Rybelsus, skal blandt andet gøre det markant lettere for diabetikere at tage deres medicin.

Pillen blev godkendt af amerikanske myndigheder i september og vil komme på markedet i slutningen af 2019.

- Vi har opnået to meget store milepæle. Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Rybelsus og blockbuster-status for Ozempic efter den succesfulde lancering i USA, siger administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen i en kommentar til regnskabet.

Salget af Ozempic er med til at sende selskabets resultat i vejret.

Samlet ender Novos omsætning på 89,6 milliarder kroner, hvilket er 7,5 milliarder kroner højere end sidste år.

Samtidig ender overskuddet på 30,2 milliarder kroner, hvilket trods det højere salg er på samme niveau som sidste år.

Det skyldes tab på finansposter. Selskabet forsikrer sig mod udsving i valutakurser for ikke at blive for hårdt ramt, hvis for eksempel dollarkursen tager et stort dyk, hvilket i år har givet et tab på 3,1 milliard kroner.

