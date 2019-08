Medicinalvirksomheden Novo Nordisk er blevet sagsøgt af en gruppe aktionærer for at have givet vildledende information til aktiemarkedet.

De kræver en samlet erstatning på 11,8 milliarder kroner for tab på deres aktier.

Det skriver Børsen.

Stævningen er indgivet ved Retten i Glostrup. Investorerne, der tæller pensionskasser og formueforvaltere, mener, at de har købt Novo Nordisk-aktier på et uoplyst grundlag.

Sagsøgerne mener, at Novo Nordisk har vildledt aktiemarkedet ved at fastholde for høje forventede salgstal for salg af diabetesmedicin i USA.

Aktionærerne kræver erstatning fra tab på aktier, de har handlet fra februar 2015 og to år frem.

Børsen skrev i juni, at et søgsmål var undervejs, og dengang udtalte Novo Nordisk, at selskabet var uenig i beskyldningerne.

/ritzau/