To selskaber bliver af Novo Nordisk anklaget for at have solgt urene lægemidler iblandet Wegovy.

Det amerikanske apoteksselskabet Wells Pharmacy er blevet sagsøgt af Novo Nordisk for at have solgt urene udgaver af det populære fedmemiddel Wegovy.

Det fortæller Novo til nyhedsbureauet Reuters.

Novo Nordisk har testet vægttabsprodukter fra Wells Pharmacy, der indeholdende semaglutid, som er det aktive stof i Wegovy.

I den forbindelse er der fundet spor af et stof kaldet BPC-157, som er forbudt at anvende i vægttabsmidler.

Samtidig har man i produkter fra et andet apoteksselskab kaldet Brooksville fundet tegn på, at det indeholder langt mindre semaglutid, end der er angivet.

Derfor er Brooksville også blevet sagsøgt.

I USA kræver det normalt en godkendelse fra myndighederne, hvis man skal sælge medicin.

Men nogle selskaber har lov til at blande kendte præparater til et nyt produkt, hvis de lever op til en række krav.

Det kan blandt andet være nødvendigt, hvis en patient kræver en særlig dosis eller er allergisk.

/ritzau/