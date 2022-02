For anden gang på få år har Novo Nordisk sagsøgt det israelske medicinselskab Teva.

Det sker efter, at Teva har udviklet en kopi af Novo Nordisks middel mod fedme – også kendt som Saxenda.

Inden årsskiftet har Teva søgt om godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA, og det får Novo Nordisk til at reagere. Det skriver Børsen.

Ifølge Novo Nordisk er Tevas ansøgning nemlig ulovlig, da patentet på Saxenda stadig er gyldigt.

Hovedpatentet på Saxenda udløber først i 2023, og derfor mener Novo Nordisk, at Tevas kopiprodukt forbryder sig mod 17 patenter.

Det er en anklage, som Teva afviser blankt.

Derfor har Novo Nordisk fundet det tunge skyts frem og går rettens vej. Her kræver Novo Nordisk, at Teva forbrydes at lancere en kopi.

Konflikten drejer sig især om penge, da fedmemidlet i 2020 omsatte for fem milliarder kroner. En kage som Novo Nordisk mener, at Teva forsøger at få en bid af med sit kopiprodukt.

Alligevel ender sager om kopimedicin ofte med forlig, og denne sag er ingen undtagelse, mener Søren Løntoft Hansen, der er analytiker hos Sydbank.

»Oftest ender det med, at de her selskaber indgår forlig, fordi det bedst kan betale sig – man undgår fordyrende retssager, orginalproducenten får måske lidt længere tid på markedet, og kopiproducenten slipper for tvivlsspørgsmål om patenterne,« siger Søren Løntoft Hansen.