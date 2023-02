Lyt til artiklen

De ansatte hos Novo Nordisk kan se frem til en forsinket julegave, der vil noget efter den danske medicinalgigants rekordregnskab.

Hvis de væbner sig med lidt tålmodighed, i hvert fald.

Novo Nordisk har nemlig besluttet at give samtlige ansatte mulighed for at få 37 såkaldte 'restricted stock units' – eller betingede aktier. Det fremgår af Novo Nordisks årsrapport, skriver Finans.

Takker den ansatte ja til det gratis tilbud, vil de 37 betingede aktier til almindelige Novo Nordisk B-aktier i august 2026.

Hvis de vel at mærke stadig er ansat i virksomheden til den tid.

Er de det, vil gaven fra arbejdsgiveren nok trumfe den julegave, du fik af dit firma for lidt over en måned siden.

En Novo Nordisk aktie står i øjeblikket i kurs 908,70, så med torsdagens slutkurs vil 37 aktier have en samlet værdi på 33.622 kroner.

Medicinalgiganten oplyser, at medarbejderprogrammet kan løbe op i en samlet værdi på intet mindre end 1,3 milliarder kroner, hvis alle de over 47.000 medarbejdere takker ja.

»Det er for at udtrykke vores store taknemmelighed til vores dedikerede medarbejdere over hele verden. Det er en anerkendelse af deres indsats i anledning af fejringen af vores 100-års fødselsdag, og en påskønnelse af det bidrag, de har ydet for at gøre Novo Nordisk til det, virksomheden er i dag, « siger Katrine Sperling, der er kommunikationschef i Novo Nordisk.

I 2019 lancerede Novo Nordisk et lignende medarbejderprogram – og dem, der deltog, endte med at blive forgyldt.

Selvom værdien af aktierne dengang var mindre, da programmet blev søsat, end det er tilfældet nu, er aktiekursen siden steget så meget, at aktierne torsdag havde en værdi på 68.153 kroner.

Novo Nordisk tjente i 2022 55,5 milliarder kroner efter skat – eller mere end en milliard om ugen.

22,7 millioner kroner i overskud per medarbejder – om ugen.