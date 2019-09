Det danske medicinalselskab Novo Nordisk får vigtig godkendelse i USA, hvor diabetespille nu kan sælges.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Novo Nordisks nye diabetespille, der forventes at kunne indbringe et stort milliardsalg i fremtiden.

Det bekræfter Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

Diabetespillen, der får navnet Rybelsus, forventes at blive en af selskabets helt store sællerter i årene, der kommer.

Novo Nordisk har historisk haft fokus på at udvikle midler, som diabetespatienterne tager ved at stikke sig under huden.

Men med godkendelsen af pillen kan Novo Nordisk komme ind på et marked, der vurderes at have en værdi på 200 milliarder kroner om året.

/ritzau/