Aktionærer i selskabet Catalent har givet grønt lys til at blive opkøbt af danske Novo Holdings.

Novo Holdings, der er hovedaktionær i Novo Nordisk, er kommet tættere på at kunne færdiggøre opkøbet af kontraktleverandøren Catalent.

Aktionærerne hos Catalent har på en ekstraordinær generalforsamling onsdag stemt for at godkende handlen.

Det oplyser det amerikanske selskab i en meddelelse ifølge MarketWire.

Opkøbet har en værdi af 16,5 milliarder dollar, hvilket svarer til knap 114 milliarder kroner.

Den endelige handel forventes af Catalent fortsat at kunne gennemføres hen mod slutningen af året. Det kræver dog, at den også får de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Ifølge MarketWire bad myndighederne i USA tidligere i maj om flere informationer om selve handlen.

Opkøbet blev første gang annonceret i februar i år, og i samme ombæring kom det frem, at Novo Holdings ville videresælge tre af Catalents påfyldningsfabrikker til Novo Nordisk.

Det kommer til at koste Novo Nordisk 11 milliarder dollar.

De tre fabrikker ligger i henholdsvis Italien, Belgien og den amerikanske delstat Indiana.

Købet af de tre fyldefabrikker skal bidrage til, at det danske medicinalselskab kan følge med den enorme efterspørgsel på diabetes- og vægttabsmedicin.

Fabrikkerne har i forvejen fyldt medicin i penne og pakker for Novo. Opkøbet skal sikre, at der på sigt kan skrues op for produktionen.

I februar lød forventningen hos Novo Nordisk, at produktionen gradvist kan øges fra 2026.

/ritzau/