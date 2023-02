Lyt til artiklen

Han præsenterede onsdag et flot regnskab, og den slags honoreres med en flot lønseddel.

Ifølge Finans har Lars Fruergaard Jørgensen, der er administrerende direktør i Novo Nordisk, i 2022 haft en lønpakke 60,1 millioner kroner. Tallet stammer fra selskabets aflønningsrapport.

Grundlønnen lå sidste år på 17,9 millioner kroner og hertil kom så diverse bonusordninger efter, hvor mange mål direktøren indfriede.

Her nåede han ni ud af 12 mål, og det gav altså over 40 millioner kroner ekstra i lønposen.

Hvis alle kortsigtede mål var blevet indfriet, ville han have haft en lønpakke på 70 millioner kroner.

I forhold til 2021 har topbossen fået en lønstigning på godt tre procent.

Ifølge Finans er Lars Fruergaard Jørgensen dermed helt tæt på den absolutte toplønning i dansk erhvervsliv, hvor han i 2022 kun blev overgået af Deborah Dunsire, der som direktør i Lundbeck fik en samlet lønpakke på 60,8 millioner kroner.

Onsdag præsenterede Novo Nordisk årsregnskabet for 2022. Og det slog rekorden med en samlet omsætning på 177 milliarder kroner og et overskud for året på 55,5 milliarder kroner.