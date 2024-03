Novo Nordisk satte kursrekord på børsen torsdag. Det skete med en lukkekurs på 919,60 kroner.

Novo Nordisk-aktien lukker på sit højeste niveau nogensinde, efter at være steget over otte procent torsdag.

Kursen er nu 919,60 kroner.

Det betyder også, at Novo Nordisk på en enkelt dag har tilføjet 315 milliarder kroner til sin markedsværdi ifølge MarketWire.

Nu lyder Novo Nordisk samlede markedsværdi på 4103 milliarder kroner, når man fraregner selskabets egen beholdning af aktier.

Dermed har Novo Nordisk overhalet selskaber som Tesla og Visa, når man ser på markedsværdien.

Stigningen kom efter, at selskabet offentliggjorde data fra et fase 1-studie af molekylet amycretin.

Studiet dækker over en ny vægttabspille, der ifølge data giver et vægttab på 13,1 procent af kropsvægten efter 12 uger.

Ifølge Novo Nordisks hjemmeside er amycretin i pilleform baseret på både GLP-1 og amylin.

Selskabets populære diabetesmiddel Ozempic og vægttabsmiddel Wegovy er også baseret på GLP-1.

Det danske medicinalselskab Zealand Pharma lukkede også i rekord torsdag. Ifølge MarketWire bygger Zealand Pharmas lægemiddelkandidat petrelintid også på amylin.

Zealand Pharma-aktien steg over ni procent til 737 kroner.

Novo Nordisk har torsdag holdt kapitalmarkedsdag. Det var blandt andet her, at studiet om amycretin blev offentliggjort.

Men forskningsdirektør Marcus Schindler kunne også fortælle om et studie af en anden potentiel vægttabspille, der har vist, at mus tabte over 30 procent af deres kropsvægt.

Der er tale om pillen INV-347, som Novo Nordisk overtog, da selskabet købte canadiske Inversago, skriver Børsen.

Novo Nordisk er Europas mest værdifulde selskab, og på verdensplan ligger medicinalselskabet nu på 12. pladsen.

Torsdag steg det samlede C25-indeks 2,3 procent.

/ritzau/