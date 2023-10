Den danske medicinalgigant Novo Nordisk stiger torsdag kort efter børsåbning til den højeste kurs nogensinde.

Kursen ramte kortvarigt 688,20 kr., men er nu faldet en smule tilbage til 687 kr.

Medvinden skyldes, at selskabet har stoppet et forsøg med GLP1-analogen Semaglutid til behandling af nyreskader hos type 2-patienter med kronisk nyresygdom før tid, fordi resultaterne fra en mellemliggende analyse var tilstrækkeligt overbevisende, skriver Marketwire.

»Novo Nordisk forsøger at fastholde og udbygge sin position, og det gør de succesfuldt igennem solide forskningsdata. Investorerne jubler og har sendt aktien yderligere op, og i dag, bliver der mest sandsynligt sat en ny lukkerekord og all-time-high,« lød det fra investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, før den danske fondsbørs slog dørene op torsdag morgen.

Novo Nordisk er et dansk medicinalfirma, der har specialiseret sig inden for diabetes- og fedmeområdet. Selskabet har haft massiv succes med fedmemidlet Wegovy, og den store medvind har i år fået aktiekursen til at slå den ene kursrekord efter den anden.

Novo Nordisk beskæftiger mere end 55.000 og har kontorer i 80 forskellige lande.

Aktien er det seneste år steget mere end 70 pct.