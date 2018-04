Novo Nordisk kaster sig ud i nyt medicinaleventyr med opkøb af rettigheder til nyt middel mod sygdommen SDC.

København. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk køber rettighederne til selskabet EpiDestinys udviklingsprogram inden for seglcelleanæmi (SDC), som er en arvelig sygdom.

Prisen er 400 millioner dollar, oplyser Novo Nordisk.

Det svarer til en udgift på 2,4 milliarder kroner for Novo Nordisk, som også har store forventninger til midlet.

- Dette er en fantastisk mulighed for Novo Nordisk for at etablere sig på et nyt terapeutisk område, siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk, i meddelelsen.

Ifølge meddelelsen rammer seglcelleanæmi næsten udelukkende befolkningsgrupper med afrikanske og asiatiske rødder.

Sygdommen skyldes en genmutation, som bevirker, at de røde blodlegemer bliver stive og deforme. Det kan give skader på organer og blodmangel.

