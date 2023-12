Storsælgende Novo-middel taber til konkurrent i vægttabsanalyse. Sammenligningen er dog skæv, mener selskabet.

Novo Nordisk stiller sig kritisk over for en aktuel analyse, der sammenligner vægttabseffekten af selskabets diabetesmiddel Ozempic med et rivaliserende produkt.

Det skriver mediet MarketWire.

Sammenligningen er skæv, fordi den ser på vægttab for midler, der er beregnet til behandling af diabetes, lyder anken fra Novo Nordisk.

Analysen viser, at overvægtige taber mere vægt hurtigere med konkurrenten Eli Lillys middel Mounjaro end med Ozempic.

Ifølge Novo Nordisk vil det kræve et reelt klinisk studie, hvis resultaterne eksempelvis skal kunne bruges i markedsføring.

- Novo Nordisk har ikke været involveret i denne analyse, som ser på vægttabet fra Ozempic og Mounjaro, og som ikke omfatter Wegovy, skriver den danske medicinalgigant til mediet.

- Ozempic er ikke indiceret til vægttab. De doser af semaglutid, der evalueres i denne analyse, er ikke undersøgt for kronisk vægttab.

Semaglutid er det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy, der begge stammer fra Novo Nordisk.

Analysen bygger på data fra sundhedsjournaler og anden data. Den er blevet offentliggjort på sundhedsportalen medRxiv forud for en fagfællebedømmelse.

Inden for et år af påbegyndt behandling har 42,3 procent af patienter på det aktive stof i Eli Lilys lægemidler Mounjaro og Zepbound, stoffet tirzepatid, tabt mindst 15 procent af deres vægt, viser den.

For patienter på semaglutid er det 19,3 procent.

Forskere har brugt elektroniske sundhedsjournaler og data fra apoteker for at analysere vægttab for 9193 patienter på henholdsvis Mounjaro og Ozempic.

En talsperson fra Novo Nordisk har tidligere italesat, at analysen ikke er fagfællebedømt, og at det derfor ikke bør blive brugt som en rettesnor i kliniske behandlinger.

Eli Lilly siger, at selskabet ikke promoverer eller tilskynder brugen af egne lægemidler på andre måder, end de er egnet til.

/ritzau/