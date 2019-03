Novo Nordisks bedst sælgende produkt er med aftale beskyttet fra konkurrence frem til 2023.

Novo Nordisk har indgået et forlig med israelske Teva om diabetesproduktet Victoza.

Aftalen betyder, at Teva får mulighed for at lancere en kopi i slutningen af 2023. Det oplyser Novo Nordisk i en meddelelse.

Teva indsendte i 2017 en ansøgning til sundhedsmyndighederne i USA med henblik på at lancere en kopi.

Efterfølgende har sagen været en tur i det amerikanske retssystem, hvor det nu er endt med forlig.

Victoza er Novos bedst sælgende middel, men det danske selskab har allerede lanceret en ny generation af midlet, der skal tages sjældnere - og snart er endnu en ny version på vej, hvor man kan nøjes med en pille frem for at stikke sig.

Novo Nordisk vil derfor gerne skifte patienter fra Victoza over til de nye midler.

Det giver forliget nu bedre plads til, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Det er rigtig vigtigt for Novo Nordisk at få indgået det her forlig, for det giver arbejdsro i de kommende år.

- Nu kan Novo Nordisk konvertere patienterne i ro og mag, siger Søren Løntoft Hansen.

Teva, der har danskeren Kåre Schultz som direktør, tjener primært sine penge på at kopiere andre selskabers medicin og sælge det til lavere priser.

Det må nu vente omkring fire et halvt år, før det kan gå ind på Novo Nordisks banehalvdel.

Victoza solgte i 2018 for 24,3 milliarder kroner. Det var knap en fjerdedel af Novos samlede salg på verdensplan.

Victoza er en såkaldt GLP-1 analog. Det er en type af lægemidler, der stimulerer bugspytkirtlens produktion af insulin.

Det kan gives til diabetikere, der er i en så tidlig fase, at kroppen stadig kan producere insulin.

Den type lægemidler vil i fremtiden være rygraden i Novo Nordisks forretning, vurderer Søren Løntoft Hansen.

- Det er klart den hurtigst voksende klasse af lægemidler. Novo Nordisks palet af produkter vil i fremtiden i høj grad være bygget op om GLP-1.

- Når vi kigger syv-otte år ud i fremtiden, vil omkring halvdelen af Novo Nordisks indtjening stamme fra det her område, så det er meget, meget vigtigt, siger Søren Løntoft Hansen.

/ritzau/