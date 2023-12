Novo Nordisk har betalt mindst 177 millioner kroner til læger i USA for promovering af Wegovy og Saxenda.

Novo Nordisk har brugt mindst 25,8 millioner dollar i løbet af det seneste årti på at betale amerikanske sundhedsprofessionelle for at promovere selskabets vægttabsmedicin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af data fra myndighederne i USA.

Beløbet svarer til omkring 177 millioner kroner, og inkluderer betalinger i forbindelse med Wegovy eller Saxenda.

Ifølge Reuters er det både lovlig og normal praksis, at medicinalselskaber betaler læger for at promovere og rådgive om lægemidler.

Sammenlagt har mindst 57 amerikanske læger accepteret betalinger på mindst 100.000 dollar fra Novo i forbindelse med et af de to lægemidler i perioden mellem 2013 og 2022.

41 af dem var ifølge Reuters specialister i svær overvægt, der drev klinikker for vægtkontrol, arbejdede på universitetshospitaler, udformede retningslinjer for behandling af svær overvægt eller havde topposter i medicinske organisationer.

Pengene er betalt som eksempelvis honorar for oplæg og konsulentydelser eller for at dække udgifter til rejser, mad og drikke.

Ifølge Reuters er udbetalingerne fra Novo Nordisk en del af en kampagne, som skal overbevise amerikanske læger om at gøre Wegovy til et af de mest udbredte lægemidler i historien.

Både Wegovy og Saxenda er vægttabsmedicin produceret af danske Novo Nordisk.

Saxenda, der er det ældste middel af de to, indeholder det aktive stof liraglutid. I Wegovy er det aktive stof semaglutid.

Semaglutid er også det aktive stof i Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic.

Reuters har ikke medregnet betalinger i forbindelse med Ozempic. Penge til forskning er heller ikke medregnet.

Salget af både Wegovy og Ozempic har været med til at accelerere indtjeningen i det danske medicinalfirma.

I de første ni måneder af 2023 har selskabet haft en omsætning på 166 milliarder kroner. Det er 29 procent mere end året før.

Det skyldes især en voksende efterspørgsel i Nordamerika, hvor selskabets salg er steget 46 procent i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode i 2022.

/ritzau/