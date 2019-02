De amerikanske myndigheder har godkendt Novos bløderpræparat Esperoct, der skal kæmpe med konkurrenten Roche.

Novo Nordisk har fået de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af lægemidlet Esperoct, der bruges til behandling af blødersygdomme. Det skriver selskabet i en meddelelse.

Esperoct er et af de midler, der skal beskytte Novo Nordisks milliardforretningen inden for blødermedicin mod nye og skarpe konkurrenter.

- Vi er begejstrede for godkendelsen af Esperoct i USA. Vi betragter det som en vigtig udvidelse af de behandlingsmuligheder, som Novo Nordisk kan tilbyde mennesker med hæmofili A, siger koncerndirektør Mads Krogsgaard i en pressemeddelelse.

Præparatet er godkendt af den amerikanske sundhedsmyndighed FDA til behandling af både børn og voksne med hæmofili A.

Hæmofili A er en arvelig sygdom. Den rammer normalt kun drenge, men piger og kvinder, der bærer sygdomsgenet, kan også have blødningsproblemer. Hæmofili A rammer cirka én ud af 10.000 mennesker.

Novo Nordisk solgte blødermedicin for 9,6 milliarder kroner i 2018, et fald lige under en milliard kroner sammenlignet med året før.

Det er delvist resultatet af, at Novo Nordisks lukrative salg inden for området er udfordret af nye og stærke konkurrerende lægemidler. De tæller ikke mindst Roches Hemlibra.

- Godkendelsen bidrager til en mere fyldig portefølje inden for blødermidler.

- Og det modsvarer lidt den stigende konkurrence, man ser på markedet. Så det her er noget af det, der skal bringe væksten tilbage for Novo Nordisk på blødermarkedet, siger Novo Nordisk-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Det er der brug for. Ikke mindst Novo Nordisks succesmiddel NovoSeven har været under hårdt pres fra de nye konkurrenter.

- Roches middel har vist rigtigt positive data, og vi forventer, at cirka halvdelen af salget af NovoSeven vil forsvinde over de kommende år.

- Så man er i den grad udfordret hos Novo Nordisk. Og for at imødegå det må man have nye midler på markedet, og det er noget af det, som Esperoct skal, siger Søren Løntoft Hansen.

/ritzau/