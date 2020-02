Luftfartsselskabet Norwegian har på en uge tabt over halvdelen af sin værdi på børsen. Ifølge luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank hænger det sammen med frygten for spredning af coronavirusset i Europa.

- Jeg kan ikke huske at have set en kursmæssig lussing, som den Norwegian har fået her over de seneste dage, siger han.

- Det paradoksale er, at Norwegians forretning er ikke påvirket.

Opdateres....