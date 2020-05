Flyselskabet Norwegian er ikke lykkedes med at lande en aftale om redningsplan med kreditorer.

Det økonomisk pressede flyselskab Norwegian har ikke fået opbakning til sin redningsplan blandt alle kreditorerne.

Forhandlingerne kører videre, og direktør Jacob Schram er fortrøstningsfuld for at lande en aftale. Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Norwegian og kreditorerne har forhandlet gennem en periode, og torsdag aften kom Norwegian med et sidste oplæg til kreditorerne, som skulle besvares inden klokken 23.

Resultatet af forhandlingerne er først kommet fredag klokken 17, og det er kun tre af fire grupper af kreditorer, der har godkendt Norwegians tilbud. Dermed er der ikke en samlet aftale.

Norwegian forsøger at få sine store kreditorer til at gå med til en plan, hvor de veksler gæld til aktier i flyselskabet.

På den måde får Norwegian høvlet en del af sin gæld. Redningsplanen er nødvendig, for at Norwegian kan få del i en redningspakke fra den norske regering.

- Vores dialog med obligationsejerne (ejere af Norwegians virksomhedsobligationer, red.) fortsætter med det klare mål at finde en løsning, siger administrerende direktør Jacob Schram.

- Desværre var vi ikke i stand til at nå en aftale inden for fristen. Forhandlingerne fortsætter gennem weekenden for at finde en løsning, siger han i en meddelelse.

Det var imidlertid meget tæt på en aftale. Den gruppe af investorer, der stemte imod planen, ejer sammen en virksomhedsobligation.

For at få stemt Norwegians plan igennem skulle 66,7 procent sige ja, men der var kun opbakning fra 62 procent.

En virksomhedsobligation er et lån, som udstederen - i det her tilfælde Norwegian - skal betale tilbage.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at der ser ud til at kunne laves en aftale, selv om det glippede i første omgang.

- Det er et tilbageslag, at Norwegian ikke er kommet i mål med det, man havde tænkt sig. Der er ikke landet en aftale. Det er bundlinjen.

- Men samtidig må man sige, at der ikke virker til, at det er store knaster, der skiller parterne, siger Jacob Pedersen.

Norwegian holder mandag ekstraordinær generalforsamling, hvor aktionærerne formelt skal godkende flyselskabets redningsplan.

Der er ikke ændret på den dato, selv om det altså ikke lykkedes at lande en aftale med kreditorerne i første omgang.

Norwegian har ligesom resten af flybranchen været hårdt presset af coronavirusset, der har medført et stort fald i antallet af flypassagerer.

Men det norske flyselskab var allerede før udbruddet hårdt presset og kæmper med en gæld på omkring 60 milliarder norske kroner.

/ritzau/